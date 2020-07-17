«Барселона» в родных стенах проиграла «Осасуне»
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В матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу каталонская «Барселона» уступила «Осасуне».
Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:2.
В составе победителей забитыми мячами отметились испанский нападающий Арнаис Хосе и Роберто Торрес.
У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил аргентинский форвард Лионель Месси.
После этой победы «Осасуна» набрал 51 очко и поднялась на 11-е место в турнирной таблице испанской Примеры.
«Барса» с 79-ю баллами расположилась на второй позиции.
Ранее сообщалось, что «Мальорка» по итогам 37-го тура чемпионата Испании не смогла сохранить прописку на следующий сезон.