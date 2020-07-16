«Ростов» лишился шансов попасть в Лигу чемпионов
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«Ростов» сыграл вничью в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина» и лишился шансов попасть в Лигу чемпионов.
Встреча завершилась со счетом 0:0.
В турнирной таблице РПЛ подопечные Валерия Карпина занимают пятое место, набрав 45 очков. Казанский клуб расположился на десятой строчке, имея в активе 35 баллов.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Ранее стали известны составы на матч РПЛ между московским «Локомотивом» и столичным ЦСКА.