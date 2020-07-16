Сенников поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — ЦСКА

Экс-игрок московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча «железнодорожников» против столичного ЦСКА, передает «Чемпионат.com».

«ЦСКА отступать некуда, у них последний шанс зацепиться за Лигу чемпионов. Они не будут отсиживаться в обороне и будут стараться играть остро. «Локомотиву» тоже нельзя проигрывать, но «Краснодар» вновь потерял очки, поэтому приемлем и ничейный результат. В психологическом плане не могу сказать, кто лучше, но у ЦСКА был эмоциональный подъем после разгромных побед и дерби. Но пропускать от «Рубина» на последних минутах всегда обидно, и они немного расстроены этим фактом», — сказал Сенников.

Встреча начнется 16 июля в 20:30.

Ранее сообщалось о том, что Адольфо Гайч подпишет с ЦСКА контракт сроком на пять лет.