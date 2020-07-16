Стали известны составы на матч «Уфа» — «Динамо»
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Стали известны составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уфой» и московским «Динамо».
«Уфа»: Чернов, Сухов, Аликин, Круговой, Табидзе, Безденежных, Голубев, Емельянов, Тилль, Урунов, Бизяк.
«Динамо»: Шунин, Рыков, Морозов, Скопинцев, Ордец, Жоаозиньо, Нойштедтер, Хильемарк, Панченко, Комличенко, Игбун.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее «Краснодар» в меньшинстве сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов».