Агент Гайча подтвердил подписание контракта с ЦСКА
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Агент нападающего аргентинского «Сан-Лоренсо» Адольфа Гайча Матиас Фавано подтвердил подписание контракта с московским ЦСКА. Об этом сообщает Metaratings.
По его словам, переговоры были непростыми, однако сторонам удалось достигнуть консенсуса, и теперь нападающий будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Также представитель игрока в восторженных тонах отозвался о Москве и о клубе, отметив преданных фанатов, которые активно поддерживают свою команду.
Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России Алексей Миранчук может перейти из «Локомотива» в «Милан».