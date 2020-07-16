Агент Гайча подтвердил подписание контракта с ЦСКА

Агент нападающего аргентинского «Сан-Лоренсо» Адольфа Гайча Матиас Фавано подтвердил подписание контракта с московским ЦСКА. Об этом сообщает Metaratings.

По его словам, переговоры были непростыми, однако сторонам удалось достигнуть консенсуса, и теперь нападающий будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Также представитель игрока в восторженных тонах отозвался о Москве и о клубе, отметив преданных фанатов, которые активно поддерживают свою команду.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России Алексей Миранчук может перейти из «Локомотива» в «Милан».