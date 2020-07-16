Газизов заявил, что бюджет «Спартака» не претерпит изменений

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказлся о бюджете клуба на предстоящий сезон. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, итоговый размер доступных финансов будет утвержден в ближайшее время.

«Думаю, что в течении месяца примем новый бюджет. Огромных изменений не будет. Будем жить хорошо, будем достигать новых высот, которых команда достигала еще совсем недавно.

Я точно поеду на матч Санкт-Петербург. Поедет ли Федун? Не знаю», — сказал Газизов.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник «Спартака» Андре Шюррле поделился мнением о расторжении контракта с дортмундской «Боруссией».