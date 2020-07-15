Объявлен лучший игрок матча «Спартак» — «Ахмат»
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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин признан лучшим игроком матча 29-го тура чемпионата России против грозненского «Ахмата», сообщается на официальном сайте турнира.
Хавбек провел на поле всю встречу и отметился голом и результативной передачей.
Игра, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что «Спартак» прервал серию без побед в Российской премьер-лиге (РПЛ).