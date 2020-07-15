«Спартак» разгромил «Ахмат» и прервал серию без побед в РПЛ

Московский «Спартак» одержал разгромную победу над грозненским «Ахматом» в матче 29-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Роман Зобнин, Александр Соболев и Гус Тиль.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 29 туров «Спартак» (36 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые прервали пятиматчевую серию без побед. В последнем матче первенства клуб на выезде встретится с казанским «Рубином».

«Ахмат» (31) располагается на 13-й строчке. В заключительном туре команда в гостях сыграет с «Краснодаром».

Ранее сообщалось, что гол «Спартака» и пенальти в ворота «Ахмата» отменили после видеопросмотров.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур

«Спартак» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 3:0

Голы: 1:0 — Зобнин, 51; 2:0 — Соболев, 81; 3:0 — Тиль, 90+4.