Брагин утвержден на пост главного тренера сборной России

Министерство спорта России утвердило Валерия Брагина на пост главного тренера национальной команды, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал министр спорта России Олег Матыцин.

«Федерация хоккея России представила в Минспорт России на должность главного тренера сборной команды Валерия Брагина, мы поддержали его кандидатуру.Это заслуженный профессионал с большим опытом работы и знаниями», — заявил чиновник.

Брагин тренировал молодежную сборную России с 2010 по 2012 годы, а также работал с командой с 2014 по 2020 годы. Стоит отметить, что также он был назначен главным тренером петербургского СКА.

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