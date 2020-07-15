Брагин утвержден на пост главного тренера сборной России
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Министерство спорта России утвердило Валерия Брагина на пост главного тренера национальной команды, сообщает ТАСС.
Об этом проинформировал министр спорта России Олег Матыцин.
«Федерация хоккея России представила в Минспорт России на должность главного тренера сборной команды Валерия Брагина, мы поддержали его кандидатуру.Это заслуженный профессионал с большим опытом работы и знаниями», — заявил чиновник.
Брагин тренировал молодежную сборную России с 2010 по 2012 годы, а также работал с командой с 2014 по 2020 годы. Стоит отметить, что также он был назначен главным тренером петербургского СКА.
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