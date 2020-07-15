Панарин вошел в тройку номинантов на звание лучшего хоккеиста сезона НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вошел в тройку номинантов на звание лучшего хоккеиста сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии игроков, сообщает пресс-служба профсоюза хоккеистов.

Панарин в текущем сезоне провел 69 игр и набрал 95 (32 гола + 63 передачи) очков. Кроме него номинантами на «Тед Линдсей Эворд» стали канадец Натан Маккиннон из «Колорадо», набравший 93 очка (35 голов + 85 передач) и лучший бомбардир регулярного чемпионата Леон Драйзайтль из «Эдмонтона», записавший в свой актив 110 (43+67) очков.

Панарин стал игроком «Ренйджерс» летом прошлого года, до этого он выступал в «Колабмус Блю Джекетс».

Ранее сообщалось, что Бобровский высказался о возобновлении НХЛ.