«Челси» переиграл «Норвич» в матче АПЛ

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«Челси» переиграл «Норвич Сити» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в этом матче оформил Оливье Жиру на 45+3 минуте игры.

«Челси» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, «Норвич» идет последним.

Ранее сообщалось, что опубликованы составы «Челси» и «Норвича» на матч АПЛ.

Чемпионат Англии. 36-й тур
«Челси» — «Норвич» — 1:0
Голы: 1:0 — Жиру, 45+3.