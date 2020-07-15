«Челси» переиграл «Норвич» в матче АПЛ
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«Челси» переиграл «Норвич Сити» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол в этом матче оформил Оливье Жиру на 45+3 минуте игры.
«Челси» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, «Норвич» идет последним.
Ранее сообщалось, что опубликованы составы «Челси» и «Норвича» на матч АПЛ.
Чемпионат Англии. 36-й тур
«Челси» — «Норвич» — 1:0
Голы: 1:0 — Жиру, 45+3.