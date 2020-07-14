ЦСКА вернулся к переговорам о трансфере Гайча

Московский ЦСКА вернулся к переговорам о трансфере аргентинского нападающего Адольфа Гайча. Об этом сообщает Clarin.

По информации источника, у «Сан-Лоренсо», владеющего большей частью прав на форварда, нет других предложений о покупке, поэтому диалог с армейцами будет возобновлен.

Отметим, что переход Гайча в стан красно-синих сорвался из-за агентов, которые не были довольны предложенными условиями трудового соглашения.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился воспоминаниями об угрозах со стороны фанатов «Спартака».