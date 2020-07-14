В «Локомотиве» отреагировали на призыв Семина отправить в отставку Кикнадзе

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о публикации бывшего главного тренера команды Юрия Семина, призвавшего отправить в оставку генерального директора Василия Кикнадзе.

Специалист заявлял, что гендиректор клуба должен покинуть свой пост из-за неприличного жеста в адрес фанатов «железнодорожников».

«Меня не интересует, что там опубликовал Юрий Палыч. Я ничего не видел, при этом не присутствовал и не могу комментировать того», — цитирует Мещерякова «Спорт-Экспресс».

Ранее нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан поставил лайк под обращением Семина к Кикнадзе.