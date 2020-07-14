Защитник «Реала» Рамос высказался о вероятном чемпионстве в Ла Лиге

Капитан и защитник «Реала» Серхио Рамос высказался о вероятной победе в чемпионате Испании, передает Movistar.

13 июля в матче 36-го тура национального первенства мадридский клуб обыграл «Гранаду» со счетом 2:1. Таким образом, команда укрепила лидерсткую позицию в турнирной таблице — 83 очка.

«Еще ничего не выиграно, хотя желание команды победить в Ла Лиге очевидно. После рестарта лиги нашей целью были победы во всех матчах. Мы попробуем сделать это. Делаем все возможное, чтобы выиграть чемпионат», — заявил защитник.

Ранее сообщалось, что Менди обратился к фанатам «Реала».