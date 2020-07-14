Овечкин не думает о продлении контракта с «Вашингтоном»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о новом соглашении с командой.

По поводу нового контракта хоккеист дал комментарий на пресс-конференции. По его мнению, сейчас необходимо сосредоточиться на оставшихся играх, а не думать о продлении соглашения.

«Даже не разговаривал об этом и не думаю, потому что сейчас у нас много дел. У нас есть возможность взять кубок. Я с нетерпением жду возвращения матчей», — заявил он.

НХЛ возобновит сезон, который стартует сразу с плей-офф, 1 августа.

Ранее сообщалось, что клуб НХЛ «Питтсбург» отправил девять игроков на карантин.