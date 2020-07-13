Клуб НХЛ «Питтсбург» отправил девять игроков на карантин

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» отправил девять игроков на карантин из-за возможного заражения COVID-19, сообщает сайт турнира.

Отмечается, что девять спортсменов контактировали с человеком, который общался с зараженным коронавирусом. Клуб не называет имена хоккеистов.

Регулярный сезон НХЛ завершен досрочно. Плей-офф начнется 1 августа.

Ранее Кирилл Капризов стал хоккеистом клуба «Миннесота Уайлд».