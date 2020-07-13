Баскетболист «Хьюстона» рассказал о том, что заразился COVID-19

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон» Расселл Уэстбрук заразился COVID-19.

«Перед отъездом команды в Орландо я сдал положительный тест на коронавирус. Я нахожусь на карантине, чувствую себя хорошо. Всем спасибо за поддержку. Берегите себя», — написал спортсмен в Twitter.

Напомним, сезон НБА приостановлен из-за пандемии COVID-19. Турнир возобновится 30 июля.



Ранее сообщалось о том, что баскетболист Леброн Джеймс не будет наносить на свою майку надписи против расизма.