Безуглов подаст в суд на ВФЛА

Глава антидопингового комитета Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Эдуард Безуглов планирует подать в суд на организацию, передает РИА «Новости».

Напомним, 30 июня президиум ВФЛА принял решение лишить Безуглова должности вице-президента за многочисленные нарушения кодекса этики.

«В пресс-релизе ВФЛА и в комментариях президента федерации Евгения Юрченко звучит, что я был лишен должности за «многочисленные нарушения этики». Я считаю, что это утверждение не соответствует действительности. Более того, оно наносит ущерб моей репутации. Я принял решение совместно с юристами обратиться в суд с двумя исками — о незаконном лишении должности и о защите чести и достоинства», — заявил Безуглов.

Ранее Безуглов поделился мнением о ситуации с коронавирусом в «Оренбурге».