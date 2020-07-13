Михаил Прохоров может возобновить финансовую помощь СБР

Новый президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров не исключил, что российский бизнесмен Михаил Прохоров вновь будет финансово помогать СБР.

Стоит отметить, что Майгуров, занявший должность главы организации 11 июля, входил в команду Прохорова, когда тот возглавлял СБР.

«Честно говоря, мы с ним об этом не говорили... Однако почему нет? У меня, как и у других членов правления, есть мысли по поводу привлечения средств, конкретнее поговорим через месяц.

Есть бюджет выживания, 60-70 млн рублей. 200 млн — это бюджет развития: он позволит не стоять на месте, а реализовывать программу развития отечественного биатлона, о которой я говорил на конференции», — приводит слова Майгурова ТАСС.

Ранее Губерниев прокомментировал избрание Майгурова на пост президента СБР.