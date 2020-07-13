«Спартак» сохранил прописку в РПЛ на следующий сезон

Московский «Спартак» сохранил прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон.

Об этом стало известно после того, как самарские «Крылья Советов» проиграли в матче 28-го тура столичному «Динамо», и не смогли выбраться из зоны вылета.

За два тура до окончания регулярного сезона у подопечных Доменико Тедеско в активе 33 очка, в то время как у волжан 27 очков. Даже в случае успеха команды Андрея Талалаева в двух оставшихся матчах, его команда не сможет опередить «Спартак», так как у красно-белых есть преимущество по итогам очных встреч.

Ранее сообщалось, что нападающий московского ЦСКА Федор Чалов поделился мнением об игре своей команды в матче с «Рубином» в рамках 28-го тура РПЛ.