Моуринью: счастлив победе над «Арсеналом»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о победе своих подопечных над «Арсеналом» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает «Би-би-си».

По его словам, «шпоры» владели инициативой и контролировали ситуацию на протяжении всей игры.

«Я счастлив победе над «Арсеналом». Думаю, что эта игра была скорее про тактику. Артета здорово работает со своей командой, которая прогрессирует под его руководством.

Мы порадовали фанатов и продолжаем бороться за место в Лиге Европы», — сказал Моуринью.

Ранее сообщалось, что бирмингемская «Астон Вилла» переиграла лондонский «Кристал Пэлас».