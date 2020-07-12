UK Sport: WADA не запрещало кетоны, а мы не заставляли их принимать

Агентство UK Sport, которое отвечает за инвестиции в олимпийский и паралимпийский спорт Великобритании, опровергло информацию о нарушениях в ходе использования препарата для спецназа США на спортсменах из Великобритании.

«Мы не участвуем в исследованиях, которые дают спортсменам преимущество за счет их здоровья. Антидопинговое агентство Великобритании после разъяснений от Всемирного антидопингового агентства (WADA) в письменном виде подтвердило, что у WADA нет оснований считать такие вещества запрещенными согласно «Списку запрещенных веществ и методов 2011 года». Мы не оказывали на спортсменов давления. Они могли отказаться от участия в проекте. Мы не стремимся выиграть медали любой ценой», — говорится в сообщении организации.

Ранее сообщалось о том, что британские участники Олимпиады 2012 года принимали препарат, разработанный для спецназа США.