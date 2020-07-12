Кикнадзе рассказал о том, что «Локомотив» мог возглавить Арсен Венгер

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о том, что красно-зеленых мог возглавить экс-наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, передает Fclmnews.

«Вадим Евсеев был в списке кандидатур, Леонид Слуцкий — нет. Мог быть вариант с Венгером, но он требовал решения многих вопросов», — сказал Кикнадзе.

Напомним, 1 июня главным тренером «Локомотива» стал серб Марко Николич.



Ранее Евсеев опроверг информацию о том, что игроки «Уфы» заразились COVID-19.