«Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче РПЛ
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Московское «Динамо» обыграло самарские «Крылья Советов» в матче чемпионата России по футболу.
Встреча завершилась со счетом 2:0.
За бело-голубых точными ударами отметились Максимилиан Филипп и Николай Комличенко.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» занимает седьмое место, набрав 35 очков. Самарский клуб расположился на 15 строчке, имея в активе 27 баллов.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Ранее московский ЦСКА не смог обыграть казанский «Рубин» в матче РПЛ.