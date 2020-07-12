СМИ: стали известны имена игроков «Уфы», которые заразились коронавирусом
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Стали известны имена игроков «Уфы», которые заразились COVID-19, сообщает Telegram-канал «Мутко против».
Отмечается, что инфекция выявлена у Йонуца Неделчару, Вячеслава Кротова, Андрея Никитина, Бояна Йокича и Дмитрия Сысуева.
В эти минуты башкирский клуб встречается с московским «Локомотивом». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка .
Ранее в «Уфе» отреагировали на информацию о проблемах с коронавирусом у трех игроков.