СМИ: стали известны имена игроков «Уфы», которые заразились коронавирусом

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Стали известны имена игроков «Уфы», которые заразились COVID-19, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Отмечается, что инфекция выявлена у Йонуца Неделчару, Вячеслава Кротова, Андрея Никитина, Бояна Йокича и Дмитрия Сысуева.

В эти минуты башкирский клуб встречается с московским «Локомотивом». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка .

Ранее в «Уфе» отреагировали на информацию о проблемах с коронавирусом у трех игроков.