Официально: судья Лапочкин снят с матча «Краснодар» — «Урал»
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Российский футбольный союз (РФС) принял решение снять арбитра VAR Сергея Лапочкина c матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Уралом» из Екатеринбурга, передает пресс-служба РФС.
«Сергей Лапочкин, который был назначен арбитром VAR на матч «Краснодар» — «Урал», будет работать на игре между московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов», — говорится в сообщении организации.
Напомним, Лапочкин подозревается в том, что играл на тотализаторе.
Ранее РФС проведет проверку по делу арбитра Лапочкина.