СМИ: на матче «Рубин» — «Краснодар» будет работать арбитр, который подозревается в игре на тотализаторе

На матче чемпионата России по футболу между казанским «Рубином» и «Уралом» из Екатеринбурга будет работать арбитр Сергей Лапочкин, который подозревается в игре на тотализаторе, передает «РБ-Спорт».

«Думали над заменой, анализировали информацию СМИ, но презумпция невиновности важнее, и на данный момент нет оснований не доверять Лапочкину», — сказал источник в Российском футбольном союзе (РФС).

Напомним, Лапочкин в данном матче будет арбитром VAR. Игра состоится 12 июля.



Ранее сообщалось о том, что РФС проведет проверку по делу арбитра Лапочкина.