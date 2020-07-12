Тактаров оценил шансы Петра Яна победить Макгрегора

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Бывший российский боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров оценил шансы чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) легчайшем весе россиянина Петра Яна завоевать титул в другом дивизионе.

«Я считаю, что если Петр очень захочет, если его не сломают деньги и слава, то он может стать чемпионом в двух категориях, это будет просто. Я не сомневаюсь, что он выиграет у Конора Макгрегора, если у них через год будет бой», — цитирует Тактарова Sport24.

В ночь на 12 июля на турнире UFC 251, который прошел на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, Ян победил техническим нокаутом бразильца Жозе Алдо и завоевал чемпионский титул. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Ранее клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» поздравил Яна с завоеванием чемпионского титула UFC.