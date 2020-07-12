РФС проведет проверку по делу арбитра Лапочкина

Российский футбольный союз (РФС) проведет проверку в отношении арбитра Сергея Лапочкина по делу о ставках на тотализаторе, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, представители российской организации ждут официальной позиции коллег из международных федераций. Отмечается, что расследование дела в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намечено на 13 июля.

В матче 27-го тура чемпионата России между московскими клубами «Локомотив» и «Спартак» Лапочкин поставил пенальти в ворота красно-белых, а также удалил главного тренера команды Доменико Тедеско.

Ранее сообщалось, что РФС не получал запросов от УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) по делу Лапочкина.