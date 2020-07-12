Сын бывшего министра спорта России насмерть сбил велосипедиста

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» Артем Иванюженков насмерть сбил велосипедиста, сообщает ТАСС.

По предварительной информации, трагедия произошла примерно в 22.25 мск в Подольске на Октябрьском проспекте.

«Сегодня в Подольске Артем Иванюженков, являющийся сыном бывшего министра спорта Бориса Иванюженкова, столкнулся с велосипедистом, от чего последний погиб», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Отец спортсмена возглавлял минспорта России с 1999 по 2000 год. В настоящее время он занимает пост вице-президента Паралимпийского комитета России (ПКР). В 2016 году старший сын экс-главы ведомства Антон Иванюженков также стал участником ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Ранее сообщалось, что хоккеист клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь» стал участником смертельного ДТП.