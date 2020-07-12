Сарри считает «Аталанту» одной из лучших команд в Европе

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мнением о результате поединка 32-го тура чемпионата Италии с «Аталантой», передает DAZN.

Встреча завершилась со счетом 2:2. При этом дважды «Аталанта» вела в счете. Два раза главный арбитр поединка назначил в ворота команды пенальти, которые успешно реализовал Криштиану Роналду.

«Сейчас мы столкнулись с одной из лучших команд Европы. Они агрессивны и организованы. В начале матча мы ошибались в передачах, и в такие моменты «Аталанта» буквально набрасывается на соперника», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» обновил рекорд по продолжительности беспроигрышной серии.