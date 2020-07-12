Газизову понравилась игра «Спартака» в матче с «Сочи»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов положительно оценил игру команды в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат.com».

Столичный клуб с минимальным счетом проиграл «Сочи» и опустился на десятое место турнирной таблицы. В активе команды 33 очка. «Спартак» продлил серию без побед до пяти игр.

«Команда играла хорошо. Движение было, мне все понравилось. Ребята хотели победить, у нас все впереди. Двигаемся в нужном направлении. О судействе говорить не хочу, нам нужно концентрироваться на следующих играх», — заявил он.

Газизов был назначен на пост генерального директора несколько дней назад, он сменил Томаса Цорна.

Ранее сообщалось, что хавбек «Спартака» объяснил поражение от «Сочи».