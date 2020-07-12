Сын экс-министра спорта насмерть сбил велосипедиста

22-летний хоккеист Артем Иванюженков, сын бывшего министра спорта Бориса Иванюженкова, сбил насмерть велосипедиста в Подмосковье.

Об этом информирует Telegram-канал 112. По информации источника, велосипедист скончался на месте до приезда медицинской бригады.

Иванюжеков находился за рулем автомобиля, который оформлен на его мать. При этом хоккеист не стал скрываться с места происшествия, алкоголя в его крови обнаружено не было.

22-летний спортсмен выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где представлял цвета «Витязя», затем переехал в Америку. В сезоне-2019/20 Артем поиграл за «Сан-Хосе Барракуда» (AHL), «Орландо Солар Бэрс» (ECHL) и «Норфолк Эдмиралс» (ECHL).

Ранее сообщалось, что умер чемпион мира по футболу 1966 года Джек Чарльтон.