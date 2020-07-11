СМИ: два баскетболиста клуба НБА заразились коронавирусом

Баскетболисты клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» Эдрис Адебайо и Кендрик Нанн пропустили тренировку своей команды, передает SunSentinel.

Предполагается, что спортсмены заразились коронавирусной инфекцией. Ранее трое игроков команды сдали положительный тест на COVID-19. Назвать свое имя позволил Деррик Джонс-младший, имена еще двоих остались неизвестными.

Напомним сезон НБА был остановлен в марте из-за пандемии опасной инфекции. Турнир возобновится 30 июля.



Ранее в НБА утвердили замену имен на майках на призыв к социальной справедливости.