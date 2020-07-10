СМИ: тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на три матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал на три матча главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско, сообщает Sport24.

По информации издания, немецкий специалист также будет вынужден выплатить штраф.

Во время матча 27-го тура чемпионата России против столичного «Локомотива» (1:1) немецкий специалист был удален за «демонстративное несогласие с решением арбитра». После того как Тедеско показали красную карточку, между ним и резервным судьей произошел контакт.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун вступился за Тедеско.