Объявлен лучший игрок месяца в Английской премьер-лиге
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим игроком июня в Английской премьер-лиге, сообщается на официальном сайте турнира.
Также на награду претендовали защитник «Вулверхэмптона» Конор Коди и его одноклубник форвард Рауль Хименес, нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс, хавбек «Ньюкасл Юнайтед» Аллан Сент-Максимен и нападающий «красных дьяволов» Антони Марсьяль.
Фернандеш стал лучшим игроком месяца второй раз подряд. Перед паузой, вызванной пандемией коронавируса, полузащитник был признан лучшим в АПЛ по итогам февраля.
Ранее сообщалось, что Фернандеш набрал семь очков по системе «гол+пас» в трех играх за «Манчестер Юнайтед».