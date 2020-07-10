Бывший глава «Локомотива» призвал продать Миранчука за €30 млн

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о перспективах российского хавбека Алексея Миранчука. Об этом сообщает «СДЗД».

По его мнению, 24-летний полузащитник способен заиграть в одном из топовых европейских чемпионатов, поэтому ему необходимо как можно скорее использовать возможность попробовать себя за рубежом.

Наумов заявил, что оптимальная стоимость Миранчука колеблется от €25 млн до €30 млн и отметил, что ему не стоит за эти деньги переходить в другой российский клуб.

Ранее сообщалось, что нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк прокомментировал победный гол в ворота московского «Динамо» в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).