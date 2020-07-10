Де Хеа вышел на первое место в «МЮ» по числу матчей среди легионеров

Испанский вратарь Давид Де Хеа вышел на первое место в «Манчестер Юнайтед» по числу матчей среди легионеров. Об этом сообщает пресс-служба «красных дьяволов» в Twitter.

Игра 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Астон Виллы» стала для голкипера 399-й в составе «Манчестер Юнайтед». По данному показателю Де Хеа обошел другого вратаря «МЮ» Петра Шмейхеля.

Испанец перешел в стан манкунианцев в 2011 году.

Напомним, что в настоящее время подопечные Оле-Гуннар Сульшера занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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