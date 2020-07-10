Лондонский «Тоттенхэм» не нанес ни одного удара в створ в игре против «Борнмута» в рамках 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает официальный сайт чемпионата Англии.

Подопечные португальского специалиста Жозе Моуринью пробили девять раз в сторону ворот, однако ни один из них не достиг владений хозяев.

Отметим, что подобное случилось со «шпорами» впервые в текущем сезоне АПЛ.

В настоящее время «Тоттенхэм» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 49 очков.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Сочи» намерен предложить нападающему Александру Кокорину длительный контракт на сумму €3 млн в год.