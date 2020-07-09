Павлюченко вошел в десятку лучших нападающих «Тоттенхэма» XXI века

Россиянин Роман Павлюченко вошел в десятку лучших нападающих лондонского «Тоттенхэм Хотспур» XXI века по версии портала Squawka.

Бывший форвард сборной России занял седьмое место в рейтинге.

«Павлюченко так и не удалось достичь тех высот, которые от него ожидали, но у него были свои памятные моменты в футболке «шпор», как, например, гол миланскому «Интеру» на «Уайт Харт Лейн», — говорится в сообщении.

Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год. Он принял участие в 113 матчах, в которых забил 42 мяча и отдал десять голевых передач.

Первое место в рейтинге лучших форвардов «Тоттенхэма» занял англичанин Гарри Кейн. На второй строчке расположился болгарин Димитар Бербатов, на третьей — ирландец Робби Кин.

Ранее Павлюченко рассказал, где мог продолжить карьеру после игры в английском клубе.