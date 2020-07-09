Обидчик ЦСКА в Лиге Европы вылетел из Ла Лиги

Каталонский «Эспаньол» покинул высший дивизион чемпионата Испании по футболу.

Команда под руководством Франсиско Руфете после поражения «Барселоне» в 35-ом туре Ла Лиги потеряла теоретические шансы на сохранение прописки в Примеры.

За три тура до конца чемпионата «Эспаньол» имеет в своем активе 24 очка, в то время как у «Эйбара», располагающегося на спасительном 17-ом месте, 35 очков.

Отметим, что это первый вылет «Эспаньола» за последние 27 лет.

Каталонская команда принимала участие в групповом этапе Лиги Европы, и сумела обыграть московский ЦСКА на «ВЭБ Арене» со счетом 0:2 в октябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу «Вильярреал» переиграл «Хетафе».