Гончаренко посвятил победу ЦСКА скоропостижно скончавшейся матери

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко посвятил победу над «Оренбургом» в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) скоропостижно скончавшейся 6 июля матери. Об этом сообщает пресс-служба армейцев в YouTube.

Специалист выразил слова благодарности команде, которая смогла поддержать его в трудную минуту и добилась крупной победы в непростом матче.

Гончаренко заявил, что его мама была самым преданным болельщиком и никогда не оставалась равнодушной к игре его футболистов.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук установил личный рекорд результативности в нынешнем сезоне РПЛ.