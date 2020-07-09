Дивеев и Набабкин не помогут ЦСКА в игре с «Рубином»

Защитники Игорь Дивеев и Кирилл Набабкин не помогут столичному ЦСКА в игре с казанским «Рубином» в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за перебора желтых карточек.

Отметим, что для Дивеев полученное предупреждение стало восьмым в текущем сезоне, а для Набабкина четвертым.

Игра против «Оренбурга» закончилась разгромной победой армейцев со счетом 0:4.

Напомним, что матч ЦСКА — «Рубин» состоится 12 июня на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что полузащитник столичного «Локомотива» Алексей Миранчук установил личный рекорд результативности в нынешнем сезоне РПЛ.