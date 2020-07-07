СМИ: Вадим Васильев может стать новым генеральным директором «Спартака»
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Руководство московского «Спартака» рассматривает кандидатуру Вадима Васильева на пост генерального директора клуба, передает «Чемпионат.com».
Напомним, сообщалось, что директор красно-белых Томас Цорн покинет свой пост.
Васильев занимал пост вице-президента и генерального директора в «Монако». В руководстве монегасков Васильев проработал с 2013 по 2019 год.
Ранее сообщалось о том, что Цорн покинет пост генерального директора «Спартака».