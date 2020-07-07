Спортивный директор «Оренбурга» заявил, что матч с ЦСКА должен состояться

Спортивный директор «Оренбурга»Дмитрий Андреев заявил, что матч с московским ЦСКА должен состояться, передает Sport24.

Напомним, «Оренбург» получил два технических поражения из-за вспышки COVID-19 в команде и невозможности участия в играх. 5 июля оренбургский клуб уступил казанскому «Рубину» со счетом 0:1.

«С большой долей вероятности завтрашний матч с ЦСКА состоится. Мы пока готовимся, нет никаких запретов. Роспотребнадзор должен уведомить, но нам с «Рубином» дали сыграть, поэтому, почему нет? Если бы нам не дали сыграть с «Рубином», то мы бы попросили этот матч перенести. Но нам разрешили тогда играть. Тестирование прошли, все нормально. Так что ничего не просили. Сдали тесты, сегодня пришли результаты. У нас все нормально и, наоборот, есть улучшения, так как еще один игрок сможет играть», — сказал Андреев.

Ранее московское «Динамо» изолировалось на базе до конца чемпионата.