Экс-игрок «Спартака»: команду душат

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о ситуации, сложившейся вокруг московской команды, передает Metaratings.ru.

По мнению экс-футболиста, все судейские решения, которые принимаются на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), направлены не в пользу красно-белых.

«Есть такая тенденция неприятная, что «Спартак» душат. У клуба есть могущественные болельщики и покровители. Я даже особо не припомню, чтобы команду так душили. Это на моей памяти в первый раз. Все спорные решения в пользу соперника», — заявил он.

«Спартак», который тренирует немецкий специалист Доменико Тедеско, расположился на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России, имея в активе 32 очка.

Ранее сообщалось, что тренер «Тамбова» раскрыл секрет победы над «Спартаком».