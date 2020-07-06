Вандалы разгромили памятник погибшему игроку ярославского «Локомотива»

В Ярославле неизвестные разгромили памятник погибшему игроку ярославского «Локомотива» Ивану Ткаченко. Об этом сообщает местный новостной портал 76.ru.

По предварительным данным, акт вандализма произошел на минувших выходных.

По словам отца хоккеиста Леонида Ткаченко, злоумышленники отломали рамки, выбили стекла, а также повредили угол мемориала.

В семье игрока, разбившегося вместе с командой вблизи города 7 сентября 2011 года, назвали случившееся «показательным действием».

Ранее сообщалось, что чернокожая бегунья Бьянка Уильямс обвинила лондонскую полицию в дискриминации.