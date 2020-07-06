В НХЛ девять новых случаев заражения коронавирусом

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) еще у девятерых игроков были выявлены положительные тесты на наличие в организме коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба заокеанского чемпионата.

По официальной информации, после начала второго этапа подготовки к возобновлению сезона у 23-х хоккеистов был обнаружен коронавирус.

Напомним, что тренировочные лагеря команд должны открыться в середине июля. Старт розыгрыша Кубка Стэнли — 2020 запланирован на 31 июля, а обладатель престижного трофея должен определиться в октябре.

Ранее сообщалось, что НХЛ и профсоюз игроков лиги (NHLPA) согласовали протоколы возобновления сезона.