В «Томи» произошла вспышка коронавируса

В стане «Томи» произошла вспышка коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

По информации заместителя начальника департамента здравоохранения Томской области Сергея Дмитриева, один из футболистов проходит лечение в респираторном госпитале, его состояние на текущий момент оценивается как удовлетворительное. Двое других не имеют активного проявления симптомов заболевания.

Напомним, что в нынешнем сезоне Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп-ФНЛ) томичи заняли девятое место, имея в своем активе 39 очков.

Ранее журнал Forbes опубликовал данные по заработкам олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой за 2019 год.