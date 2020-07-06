Forbes раскрыл источники дохода Загитовой

Журнал Forbes опубликовал данные по заработкам олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой за 2019 год.

По информации издания, спортсменка заработала $1,1 млн. В 2018 году ее доход составил $800 тысяч.

Отмечается, что заработок Загитовой состоит из выплат от Министерства спорта, гонораров за участие в ледовых шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки и выступлений в Японии, а также от спонсорских контрактов с крупными брендами.

Загитова завоевала золото Олимпиады 2018 года в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Также она является победительницей первенства мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золотой медали чемпионата Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России. В декабре 2019 года она объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением об отсутствии Загитовой в шорт-листе премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards.